Игроки Dota 2 пожаловались на блокировки, предположив, что их спутали с бустерами

Игроки в Dota 2 пожаловались на массовые блокировки аккаунтов. На форуме reddit появились многочисленные жалобы пользователей. Они утверждают, что им заблокировали учётные записи несмотря на то, что они не использовали какие-либо запрещённые программы и скрипты.

Многие игроки предположили, что их просто перепутали с бустерами. Блокировка могла произойти из-за внедрения новой системы блокировки Valve.

Игрокам другие пользователи посоветовали просто обращаться в службу поддержки и сообщать о своей проблеме.

Ранее Valve сообщила, что компания научилась эффективнее выявляют бустеров. Так, за последние 30 дней было забанено более 14 тыс. аккаунтов.

Недавно в Dota 2 завершилось действие Battle Pass. Вместе с окончанием действия Battle Pass завершилась и кампания по сбору средств для призового фонда The International 2020, по результатам которой он составит более $ 40 млн.