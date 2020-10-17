Игроки Dota 2 пожаловались на блокировки, предположив, что их спутали с бустерами

Игроки в Dota 2 пожаловались на массовые блокировки аккаунтов. На форуме reddit появились многочисленные жалобы пользователей. Они утверждают, что им заблокировали учётные записи несмотря на то, что они не использовали какие-либо запрещённые программы и скрипты.
Многие игроки предположили, что их просто перепутали с бустерами. Блокировка могла произойти из-за внедрения новой системы блокировки Valve.
Игрокам другие пользователи посоветовали просто обращаться в службу поддержки и сообщать о своей проблеме.
Ранее Valve сообщила, что компания научилась эффективнее выявляют бустеров. Так, за последние 30 дней было забанено более 14 тыс. аккаунтов.
Недавно в Dota 2 завершилось действие Battle Pass. Вместе с окончанием действия Battle Pass завершилась и кампания по сбору средств для призового фонда The International 2020, по результатам которой он составит более $ 40 млн.
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