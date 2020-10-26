Microsoft показала полный обзор новой консоли Xbox Series

Компания Microsoft представила 14-минутное видео, показав новую консоль Xbox Series. В демовидео показаны ключевые особенности консоли следующего поколения.
Стоит отметить визуальное отличие — динамическая тема с выбором цвета. Такого раньше в Xbox не было. При этом во многом интерфейс и навигация повторяют Xbox One.
Видео можно посмотреть на YouTube-канале Xbox.
В презентационном ролике показаны важные функции.
Функция Quick Resume позволяет поставить игру на паузу и оставить её в памяти, чтобы перейти к другой игре.
Поддержка Auto HDR — автоматическая активация HDR в играх, поддерживающих технологию.
Кнопка Share на Xbox Wireless Controller позволяет делать скриншоты и видео. С её помощью записывать контент стало намного удобнее и проще. Поделиться скриншотами и видео можно через мобильное приложение Xbox.
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