Microsoft показала полный обзор новой консоли Xbox Series

Компания Microsoft представила 14-минутное видео, показав новую консоль Xbox Series. В демовидео показаны ключевые особенности консоли следующего поколения.

Стоит отметить визуальное отличие — динамическая тема с выбором цвета. Такого раньше в Xbox не было. При этом во многом интерфейс и навигация повторяют Xbox One.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале Xbox.

В презентационном ролике показаны важные функции.

Функция Quick Resume позволяет поставить игру на паузу и оставить её в памяти, чтобы перейти к другой игре.

Поддержка Auto HDR — автоматическая активация HDR в играх, поддерживающих технологию.

Кнопка Share на Xbox Wireless Controller позволяет делать скриншоты и видео. С её помощью записывать контент стало намного удобнее и проще. Поделиться скриншотами и видео можно через мобильное приложение Xbox.