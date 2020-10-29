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Ubifost перенесла релиз Far Cry 6 — игра выйдет весной 2021 года

Ubifost перенесла релиз Far Cry 6 — игра выйдет весной 2021 года
Киберспорт 0

Far Cry 6 должна была выйти в феврале 2021 года, но её перенесли на апрель. С чем связано такое решение, неизвестно. Но об этом стало известно из финансового отчёта издателя.

Помимо Far Cry 6, на апрель 2021 года была перенесена ещё одна игра — Tom Clancy's Rainbow Six: Quarantine. Текущие планы Ubisoft включают выпуск Watch Dogs: Legion 29 октября, Just Dance 24 ноября, Assassin's Creed Valhalla 10 ноября и Immortals 3 декабря. С января по март издатель выпустит ещё две игры — Prince of Persia Remake и Riders Republic. Вероятно, перенос Far Cry 6 связан как раз с напряжённым графиком работы и насыщенной сеткой релизов.

Главного злодея в Far Cry 6 сыграет американский актёр Джанкарло Эспозито. Эспозито досталась роль Диего Кастильо — диктатора, который намерен вернуть своей нации былое величие.

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