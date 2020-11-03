В трейлере «Ведьмака» показали двух новых монстров

Создатели сериала «Ведьмак» к Хэллоуину выпустили ролик, посвящённый монстрам, с которыми сражался Геральт в первом сезоне. Среди них оказались два новых персонажа, которые будут задействованы в продолжении. В описании видео, которое опубликовали на официальном YouTube-канале Netflix, зрителям предложили их отыскать.

«Белый Волк воспринимает Хэллоуин как личный вызов. Внимательно следите за несколькими сладостями. Вы не захотите пропускать то, что спрятано», — сообщается в описании ролика.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале Netflix.

Новых монстров можно встретить на 15-й и на 30-й секундах трейлера.

Отметим, что второй сезон «Ведьмака» выйдет на канале Netflix в 2021 году.