В Xbox Series S на игры и приложения выделят лишь 364 гигабайта

Объём жёсткого диска консоли Xbox Series S составит 512 гигабайт. При этом системные файлы будут весить 148 гигабайт, и на игры и приложения у пользователей останется лишь 364 гигабайта. Об этом сообщил пользователь Reddit с никнеймом spead20, который получил приставку на неделю раньше начала продаж.

Напомним, что консоли от Xbox Series X и Series S поступят в продажу 10 ноября. Стоимость флагманской модели составляет 45 590 рублей, младшая модель продаётся за 26 990 рублей.



Главный конкурент новинок от Microsoft — PlayStation 5 — выйдет 12 ноября 2020 года в США, Канаде, Мексике, Корее, Японии и Австралии. В России PlayStation 5 можно будет приобрести на неделю позже — 19 ноября 2020 года. Стоимость PlayStation 5 в России составляет 46 999 рублей. Версия без дисковода обойдётся в 37 999 рублей.