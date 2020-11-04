The Witcher 3 не вошла в список лучших игр поколения от журнала EDGE
Британский журнал про игры EDGE опубликовал свой список лучших игр поколения. Удивительно, но в него не вошли многие популярные тайтлы, включая The Witcher 3 и God of War. Учитывались только игры, выпущенные с ноября 2013 года на PS4, Xbox One, PC, Switch, смартфонах и VR.
Лучшие игры поколения по мнению журнала:
- Bloodborne
- Inside
- Outer Wilds
- Overwatch
- Red Dead Redemption 2
- Return of the Obra Dinn
- Super Mario Odyssey
- The Last Guardian
- The Legend of Zelda: Breath of the Wild
- Titanfall 2
- Undertale
- What Remains of Edith Finch
«Приятно видеть в списке большое количество инди. Хорошее сочетание западных и японских инди и ААА-игр», — написал один из игроков. «Большинство из этих игр — непревзойдённая классика. Спасибо, что не включили The Witcher 3», — обрадовался другой игрок.
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