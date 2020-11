The Witcher 3 не вошла в список лучших игр поколения от журнала EDGE

Британский журнал про игры EDGE опубликовал свой список лучших игр поколения. Удивительно, но в него не вошли многие популярные тайтлы, включая The Witcher 3 и God of War. Учитывались только игры, выпущенные с ноября 2013 года на PS4, Xbox One, PC, Switch, смартфонах и VR.

Лучшие игры поколения по мнению журнала:

Bloodborne

Inside

Outer Wilds

Overwatch

Red Dead Redemption 2

Return of the Obra Dinn

Super Mario Odyssey

The Last Guardian

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Titanfall 2

Undertale

What Remains of Edith Finch

«Приятно видеть в списке большое количество инди. Хорошее сочетание западных и японских инди и ААА-игр», — написал один из игроков. «Большинство из этих игр — непревзойдённая классика. Спасибо, что не включили The Witcher 3», — обрадовался другой игрок.