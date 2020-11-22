Владельцы видеокарт AMD не получат рейтрейсинг на релизе Cyberpunk 2077

Видеокарты серии Radeon RX 6000 не получат трассировку лучей на релизе Cyberpunk 2077. Об этом сообщил коммьюнити-менеджер CD Projekt RED Марчин Момот.
«Функция не будет доступно на момент релиза видеокарты. Тем не менее мы работаем вместе с AMD над максимально быстрым внедрением такой возможности», — написал Момот на своей странице в «Твиттере».
Ранее AMD показал видеоролик, где демонстрируется трассировка лучей на новых видеокартах RX 6000.
Видеокарты 6000-й серии собраны на архитектуре RDNA 2. Топовая видеокарта Radeon RX 6900 XT получилась достаточно мощной, чтобы соперничать с RTX 3090. В тестах она показывает сравнимую производительность с видеокартой NVIDIA. Видеокарта оснащена 16 ГБ видеопамяти типа GDDR6. Она будет выпущена 8 декабря 2020 года. Её цена составит $ 999.
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