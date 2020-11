Игра Cyberpunk 2077 стала самой популярной в Steam в середине ноября

Платформа Valve опубликовала список из 10 самых прибыльных продуктов площадки с 15 по 21 ноября. Самой популярной игрой стала Cyberpunk 2077, несмотря на то что новинка доступна только по предзаказу.

Также в топ-10 попала игра Total War: WARHAMMER II — The Twisted & The Twilight, она тоже доступна пользователям по предзаказам. Остальные игры и софт из списка можно приобрести сейчас. Они доступны либо в полной, либо в бета-версии.

1. Cyberpunk 2077 (предзаказ)

2. Valve Index VR Kit

3. Phasmophobia

4. Among Us

5. Football Manager 2021 (бета-версия)

6. Sakuna: Of Rice and Ruin

7. Destiny 2: «За гранью Света» + Сезон

8. Hades

9. Wallpaper Engine

10. Total War: WARHAMMER II — The Twisted & The Twilight (предзаказ)

Ранее стало известно, что 27 октября авторы Cyberpunk 2077 сообщили о переносе релиза игры с ноября на 10 декабря.