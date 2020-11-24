Блогер подарил PS5 случайным прохожим на улице

Известный YouTube-блогер SteveWillDoIt провёл необычную акцию благотворительности: он подарил несколько игровых приставок PlayStation 5 случайным прохожим на улице. Менее чем за сутки видео блогера набрало более одного миллиона просмотров.
Чётких критериев в поиске кандидатов у него не было. Например, одну консоль он вручил сотруднику магазина, который жаловался, что нигде не может достать консоль. Другую подарил случайному прохожему, который признался, что хочет вручить PlayStation 5 своим детям. Ещё одну игровою приставку он подарил фанату, который узнал его, окликнув по имени.
Помимо консолей блогер также давал $ 100, предлагая купить какую-нибудь игру. Многие не поверили в происходящее, однако блогер подтвердил, что всё по-честному.
Продажи PlayStation 5 стартовали в России 19 ноября. Желающим предлагается два варианта покупки — версия с дисководом, а также версия без оптического привода.
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