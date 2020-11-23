«М.Видео»: будет ли PS5 в свободной продаже до конца года? Шансов на это очень мало

Руководитель SMM-отдела розничной сети «М.Видео» Николай Смирнов ответил на вопросы руководителя SMM-отдела Qiwi Russia Богдана Ломакина-Мороз.

Оказалось, что в «М.Видео» сами узнали о задержке поставок только 17 ноября вечером — 18 утром. До этого они ждали информацию от поставщика.

По словам руководителя SMM-отдела «М.Видео», все, кто сделал предзаказы, получат свои консоли до конца года. Оптимистичный прогноз — следующая неделя. Для особо сложных регионов называется две недели. По особо сложным Николай отметил только Челябинск.

«Так как склад не только в Москве, многие регионы получают раньше столицы и Питера. Москва очень сильно не дополучила консолей. Поэтому мы и наблюдаем за тем, что друзья из регионов уже с приставками».

«Цифровая версия — отдельная беда. Может приехать партия на 50-100 консолей, а заказов тысячи. «М.Видео» сейчас давит на «Сони», чтобы они прислали большую партию. Но пока ожидают 2-3 партии на следующей неделе», — говорится в сообщении.

Что касается компенсаций за задержки, то по 500 рублей предзаказавшим в виде бонусов сеть выделила из своего бюджета. Поставщик ничего не возмещает, а индивидуальные бонусы обсуждаются индивидуально с каждым.



Будет ли PlayStation 5 в свободной продаже до конца года? Николай ответил, что на это очень мало шансов. В данный момент открылся предзаказ на декабрь.



А вот с аксессуарами обстановка легче. Так как на них меньше спроса, то они скорее всего в достаточном количестве приедут на следующей неделе. Богдан предупредил, что ритейлер справится с предзаказами только ближе к 6 декабря.



Главным виновников всех переносов называется Sony — они без объяснения причин задержали поставки в Россию и европейские страны.