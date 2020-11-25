Пользователя Dota 2 несправедливо забанили до 2038 года — благодаря reddit бан сняли

Пользователь Dota 2 под никнеймом Squegeek пожаловался на блокировку до 2038 года. Как сообщил геймер, бан был выдан несправедливо. После того как сообщение игрока на reddit набрало популярность, Valve разблокировала его аккаунт.



Squegeek рассказал, что после блокировки сразу написал в службу поддержки Dota 2, но никакого результата это не принесло: сотрудники заявили, что бан был наложен вследствие нарушений правил игры. При этом не уточнили, что именно нарушил геймер. В посте на reddit пользователь предоставил все данные о своём аккаунте: высокий уровень порядочности, винрейт ниже 50%.



Вскоре пост геймера выбился в тренды, и Valve, как написал геймер, без объяснения причины сняла блокировку с аккаунта в Dota 2.

Сотрудники Valve лишились особых привилегий в Dota 2 из-за несправедливого бана игрока