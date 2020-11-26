CD Project RED отчиталась перед инвесторами. Cyberpunk 2077 больше не перенесут

Польская студия CD Project RED, разработчик Cyberpunk 2077, отчиталась перед инвесторами.

Судя по представленному отчёту, компания готова к запуску Cyberpunk 2077 в запланированную дату — 10 декабря 2020 года. Помимо этого, CD Project RED сообщила об успехах рекламной кампании, запущенной в интернете, на телевидении и радио в 55 странах.

Напомним, что игра Cyberpunk 2077 должна была быть выпущена в ноябре, но премьеру перенесли на 10 декабря, потому что её было необходимо оптимизировать для PlayStation 4 и Xbox One, хотя версия для ПК была завершена в полном объёме. Это перенос стал третьим с начала года.

Предварительная загрузка Cyberpunk 2077 начнётся за два дня до даты релиза, то есть 8 декабря.