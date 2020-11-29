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Школьник потратил крупную сумму на игру через Google. Родители подали в суд на компанию

Школьник потратил крупную сумму на игру через Google. Родители подали в суд на компанию
Киберспорт / Другие игры 0

В Ногинске родители ребёнка, которому не исполнилось 10 лет, подали судебный иск о возврате в адрес Google, сообщает телеграм-канал Mash.

Оказалось, что младшеклассник через сервис Google Play потратил около 320 тысяч рублей на мобильную игру Bleach: Immortal soul по мотивам одноимённой аниме. Деньги мальчик тайно снял с карты родителей.
Перед началом судебного заседания, однако, родители мальчика и американская транснациональная корпорация уладили конфликтную ситуацию.

Bleach: Immortal Soul — ролевая мобильная игра в жанре roguelike. Рейтинг Bleach: Immortal Soul Google Play составляет 4,4 балла из 5. Скачена игра была более миллиона раз.

Отметим, что это не единственный случай того, когда дети без спроса расходуют семейные деньги на игры. Так, в сентябре пенсионер подал заявление в полицию по поводу кражи 80 тысяч рублей. В итоге выяснилось, что деньги были потрачены его внуком на компьютерные игры.

11-летний геймер потратил с карты матери 120 тысяч рублей. Школьник спустил деньги на игры
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