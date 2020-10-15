11-летний геймер потратил с карты матери 120 тысяч рублей. Школьник спустил деньги на игры

В полицию обратилась 48-летняя жительница Набережных Челнов, которая пожаловалась, что с её банковской карты сняли 120 тысяч рублей. Оказалось, что это рук дело не мошенников, а собственного 11-летнего сына, который без ведома матери воспользовался её картой для оплаты игр, сообщает портал «Вести Камаза».
Мальчик воспользовался тем, что в браузере сохранились платёжные данные банковской карты мамы. Женщина приобретала товары через интернет и не позаботилась об отключении функции автоматического сохранения платёжных данных. Чтобы мать ничего не заподозрила, школьник удалял смс-уведомления о снятии денег с телефона матери.
В конце сентября произошла похожая ситуация: внук 80-летнего жителя Читы потратил 80 тысяч рублей на видеоигры. Полиция возбудила в отношении геймера уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража, совершённая с банковского счёта». Эта статья предусматривает наказание до шести лет лишения свободы.
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