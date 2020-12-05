Художник показал, как мог бы выглядеть Нико Беллик из GTA 4, если бы игра вышла сейчас

Турецкий художник Хоссейн Диба продолжает переделывать героев из GTA на современный манер. В этот раз он показал, как мог бы выглядеть главный герой игры GTA 4 Нико Беллик, если бы игра вышла на консолях нового поколения с современной графикой.

«Это была первая игра из серии GTA, выпущенная на PS3. Вот так, думаю, мог бы выглядеть Нико с графикой следующего поколения», — написал художник в «Инстаграме».

Диба с 2008 года занимается дизайном различных героев — для игр и кино. Ранее он показал, как могли бы выглядеть Томми Версетти из Вайс-Сити и Си Джей из Сан-Андреас сейчас.

GTA 4 была выпущена 29 апреля 2008 года для двух игровых приставок — PlayStation 3 и Xbox 360. Спустя полгода игра была портирована на ПК. Действие игры происходит в вымышленном американском городе Либерти-Сити, прообразом которого послужил Нью-Йорк.