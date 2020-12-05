Художник показал, как мог бы выглядеть Нико Беллик из GTA 4, если бы игра вышла сейчас

Турецкий художник Хоссейн Диба продолжает переделывать героев из GTA на современный манер. В этот раз он показал, как мог бы выглядеть главный герой игры GTA 4 Нико Беллик, если бы игра вышла на консолях нового поколения с современной графикой.
«Это была первая игра из серии GTA, выпущенная на PS3. Вот так, думаю, мог бы выглядеть Нико с графикой следующего поколения», — написал художник в «Инстаграме».
Диба с 2008 года занимается дизайном различных героев — для игр и кино. Ранее он показал, как могли бы выглядеть Томми Версетти из Вайс-Сити и Си Джей из Сан-Андреас сейчас.
GTA 4 была выпущена 29 апреля 2008 года для двух игровых приставок — PlayStation 3 и Xbox 360. Спустя полгода игра была портирована на ПК. Действие игры происходит в вымышленном американском городе Либерти-Сити, прообразом которого послужил Нью-Йорк.
- 5 декабря 2020
-
16:18
-
15:51
-
11:53
-
08:42
-
05:57
- 4 декабря 2020
-
20:00
-
18:21
-
15:24
-
10:11
-
00:20
- 3 декабря 2020
-
23:58
-
23:57
-
23:26
-
22:56
-
21:55
-
20:26
-
17:38
-
16:34
-
16:22
-
13:41
-
11:29
- 2 декабря 2020
-
20:12
-
19:36
-
15:45
-
15:43
-
11:35
-
01:05
- 1 декабря 2020
-
22:54
-
21:51
-
18:45
-
18:24
-
18:16
-
17:24
-
16:51
-
16:25