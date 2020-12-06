Игроки обратили внимание на тонко проработанную физику волос в FIFA 21

Релиз FIFA 21 состоялся 9 октября. Футбольный симулятор EA обзавёлся некоторыми улучшениями, среди которых более быстрая загрузка и улучшенный звук.

Однако одна деталь особенно привлекла игроков. Многие обратили внимание на волосы футболистов. Так, пользователь Robert T. Ramsey на своей странице в «Твиттере» разместил шестисекундный ролик, демонстрирующий реалистичное движение волос на голове вратаря «Ливерпуля» Алисона Бекера.

На видео демонстрируется момент, когда Бекер отбивает мяч, а затем празднует успех. В этот момент пряди волос голкипера мерсисайдцев реалистично развиваются на ветру.

FIFA 21 — очередная часть футбольного симулятора от Electronic Arts. Игроков ждёт доступ к Лиге чемпионов и Кубку Либертадорес, а также многое другое, включая обновлённую графику и улучшенный режим карьеры.