Как бесплатно обновить FIFA 21 до некстген-версии

Некстген-версия FIFA 21 наконец-то стала доступна для скачивания. Она привнесла реалистичное освещение, новый тип камеры, предматчевые кинематографические ролики, более плавные анимации футболистов, новые ощущения от игрового процесса благодаря адаптивным триггерам контроллера DualSense. Но и это ещё не всё: в некстген-версии мяч теперь сжимается при ударе.
Помните, что это обновление является бесплатным для всех, кто приобрёл FIFA 21 на PlayStation 4 и Xbox One, но если вы выберете отдельную версию для PlayStation 5, Xbox Series X или Xbox Series S, то вам придётся заплатить $ 70. К сожалению, если вы купили FIFA 21 на ПК, то вы не сможете обновиться до некстген-версии — оно эксклюзивно лишь для консолей нового поколения.
Как обновить FIFA 21 на PS5
- Зайдите в PS Store.
- Выберите раздел «Игры для PS5».
- Прокрутите вниз до FIFA 21 и выберите версию для PS4.
- Нажмите на FIFA 21 и рядом с надписью «Играть» появятся три точки. Нажмите на них. В раскрывающемся меню выберите версию FIFA 21 Дэвида Бекхэма.
- Нажмите на «Скачать». Размер обновления составляет около 55 Гб.
Если у вас есть диск с FIFA 21 для PS4, переход на некстген-версию займёт ещё меньше времени. Просто выберите FIFA 21 в главном меню и нажмите на три точки рядом с «Играть». Затем выберите «Просмотреть продукт». Нажмите на обновить «Бесплатно», и некстген-версия будет установлена. Игра будет загружена из магазина в виде цифровой копии.
Как обновить FIFA 21 на Xbox Series X
Если у вас есть версия FIFA 21 для Xbox One, вы можете обновить её до Xbox Series X, перейдя в «Мои игры и приложения» в меню. Вы увидите список своих игр и сможете выбрать «Обновить» FIFA 21 до версии Xbox Series X / S. Размер загружаемого обновления составит около 40 Гб.
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