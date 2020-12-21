Вратарь «‎Айнтрахта» проспорил своим одноклубникам три Xbox Series X

Вратарь футбольного клуба «Айнтрахт» Кевин Трапп пообещал подарить Xbox Series X трём своим одноклубникам, если он отстоит на ноль в матче немецкого чемпионата с «Аугсбургом», сообщает немецкий спортивный портал Sport.de.
«Перед игрой я заключил с ребятами пари: если мы не пропустим гол, то я куплю им три новых консоли Xbox Series X», — сказал 30-летний вратарь.
Сказано — сделано. Вратарю предстоит примерить на себя роль Санта Клауса, поскольку его команда победила со счётом 2:0 в этом матче. Это был первый «сухарь» вратаря в текущем сезоне.
Стоимость Xbox Series X в Европе составляет € 499, так что вратарь должен будет отдать € 1,5 тыс.
Кевин Трапп начинал играть за «Айнтрахт» в 2012 году. В 2015-м он покинул клуб и перешёл во французский клуб «Пари Сен-Жермен». Спустя три года он вернулся обратно в «Айнтрахт».
«Айнтрахт» с 17 очками после 13 матчей находится в немецком чемпионате на девятом месте.
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