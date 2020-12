Журналисты IGN назвали топ-10 лучших игр 2020 года. Cyberpunk 2077 есть в списке

Журналисты интернет-издания IGN назвали десять лучших игр 2020 года. Игрой года признана Hades — «рогалик» и «данжен-кроулер» от создателей Bastion, Transistor и Pyre. Однако читатели сайта не согласились с выбором журналистов и проголосовали за The Last of Us 2.

Топ-10 лучших игр 2020 года от IGN

Hades Animal Crossing: New Horizons Assassin's Creed Valhalla Cyberpunk 2077 (ПК-версия) Final Fantasy 7 Remake Ghost of Tsushima Half-Life: Alyx The Last of Us 2 Marvel's Spider-Man: Miles Morales Microsoft Flight Simulator

Ранее свои рейтинги с лучшими играми 2020 года представили TIME и Polygon. Их выбор лучшей игры года совпадает с выбором IGN.

Напомним, 11 декабря прошла церемония The Game Awards 2020, которая является своего рода «Оскаром» в мире видеоигр. «Игрой года» признали приключенческий боевик The Last of Us 2.