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Журнал Time объявил лучшие игры 2020 года

Журнал Time объявил лучшие игры 2020 года
Киберспорт / Другие игры 0

Авторитетный еженедельный американский журнал Time опубликовал рейтинг десяти лучших игр 2020 года по мнению редакции.

Лучшей игрой года Time признал Hades. Авторы рейтинга отдали должное разнообразию боевой системы и качественной схеме развития персонажа. В топ-3 также вошли два эксклюзива PlayStation — Spider-Man: Miles Morales и The Last of Us: Part II.

Hades вышла на ПК и Nintendo Switch 17 сентября. За три дня после релиза было реализовано 300 тыс. копий игры. Средняя оценка тайтла на агрегаторе рецензий Metacritic составляет 91 балл из 100 от прессы и 9,4 балла из 10 от пользователей.

Лучшие игры 2020 года по мнению журнала Time

1. Hades
2. Spider-Man: Miles Morales
3. The Last of Us Part II
4. Among Us
5. Animal Crossing: New Horizons
6. Ori and The Will of The Wisps
7. Call of Duty: Warzone
8. Microsoft Flight Simulator
9. Fall Guys: Ultimate Knockout
10. Tony Hawk's Pro Skater 1+2

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