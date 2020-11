Журнал Time объявил лучшие игры 2020 года

Авторитетный еженедельный американский журнал Time опубликовал рейтинг десяти лучших игр 2020 года по мнению редакции.

Лучшей игрой года Time признал Hades. Авторы рейтинга отдали должное разнообразию боевой системы и качественной схеме развития персонажа. В топ-3 также вошли два эксклюзива PlayStation — Spider-Man: Miles Morales и The Last of Us: Part II.

Hades вышла на ПК и Nintendo Switch 17 сентября. За три дня после релиза было реализовано 300 тыс. копий игры. Средняя оценка тайтла на агрегаторе рецензий Metacritic составляет 91 балл из 100 от прессы и 9,4 балла из 10 от пользователей.

Лучшие игры 2020 года по мнению журнала Time

1. Hades

2. Spider-Man: Miles Morales

3. The Last of Us Part II

4. Among Us

5. Animal Crossing: New Horizons

6. Ori and The Will of The Wisps

7. Call of Duty: Warzone

8. Microsoft Flight Simulator

9. Fall Guys: Ultimate Knockout

10. Tony Hawk's Pro Skater 1+2