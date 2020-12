Журнал Famitsu представил 5 лучших игр 2020 года. The Last of Us 2 и Hades не попали в топ

Японский журнал Famitsu провёл опрос среди 132 разработчиков, журналистов и знаменитостей игровой индустрии. Большинством голосов игрой года была выбрана Ghost of Tsushima.

Помимо лучшей игры года журнал представил список пяти лучших игр 2020 года. Удивительно, но в этот список не были включены The Last of Us 2 и Hades, которых можно частенько увидеть в подобных топах от других известных игровых интернет-изданий мира.

Топ-5 лучших игр 2020 года по версии журнала Famitsu

Ghost of Tsushima Animal Crossing: New Horizons Final Fantasy 7: Remake Sakura: Of Rice and Ruin Fall Guys.

Ранее свои рейтинги с лучшими играми 2020 года представили TIME, Polygon и IGN. Во всех трёх изданиях лучшей игрой года была признана Hades.



Напомним, 11 декабря прошла церемония The Game Awards 2020, которая является своего рода «Оскаром» в мире видеоигр. Игрой года признали приключенческий боевик The Last of Us 2.