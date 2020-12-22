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Журнал Famitsu представил 5 лучших игр 2020 года. The Last of Us 2 и Hades не попали в топ

Журнал Famitsu представил 5 лучших игр 2020 года. The Last of Us 2 и Hades не попали в топ
Киберспорт / Другие игры 0
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Японский журнал Famitsu провёл опрос среди 132 разработчиков, журналистов и знаменитостей игровой индустрии. Большинством голосов игрой года была выбрана Ghost of Tsushima.

Помимо лучшей игры года журнал представил список пяти лучших игр 2020 года. Удивительно, но в этот список не были включены The Last of Us 2 и Hades, которых можно частенько увидеть в подобных топах от других известных игровых интернет-изданий мира.

Топ-5 лучших игр 2020 года по версии журнала Famitsu

  1. Ghost of Tsushima
  2. Animal Crossing: New Horizons
  3. Final Fantasy 7: Remake
  4. Sakura: Of Rice and Ruin
  5. Fall Guys.

Ранее свои рейтинги с лучшими играми 2020 года представили TIME, Polygon и IGN. Во всех трёх изданиях лучшей игрой года была признана Hades.

Напомним, 11 декабря прошла церемония The Game Awards 2020, которая является своего рода «Оскаром» в мире видеоигр. Игрой года признали приключенческий боевик The Last of Us 2.

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