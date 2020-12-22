Журнал Famitsu представил 5 лучших игр 2020 года. The Last of Us 2 и Hades не попали в топ
Японский журнал Famitsu провёл опрос среди 132 разработчиков, журналистов и знаменитостей игровой индустрии. Большинством голосов игрой года была выбрана Ghost of Tsushima.
Помимо лучшей игры года журнал представил список пяти лучших игр 2020 года. Удивительно, но в этот список не были включены The Last of Us 2 и Hades, которых можно частенько увидеть в подобных топах от других известных игровых интернет-изданий мира.
Топ-5 лучших игр 2020 года по версии журнала Famitsu
- Ghost of Tsushima
- Animal Crossing: New Horizons
- Final Fantasy 7: Remake
- Sakura: Of Rice and Ruin
- Fall Guys.
Ранее свои рейтинги с лучшими играми 2020 года представили TIME, Polygon и IGN. Во всех трёх изданиях лучшей игрой года была признана Hades.
Напомним, 11 декабря прошла церемония The Game Awards 2020, которая является своего рода «Оскаром» в мире видеоигр. Игрой года признали приключенческий боевик The Last of Us 2.
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