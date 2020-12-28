Представитель GSC Game World: PS4 и Xbox One не вывезут S.T.A.L.K.E.R. 2

Менеджер GSC Game World по связям с общественностью Захар Бочаров рассказал, почему продолжение S.T.A.L.K.E.R. не выпустят на консолях предыдущего поколения — PlayStation 4 и Xbox One. По его словам, S.T.A.L.K.E.R. 2 не сможет работать нигде, кроме самого актуального железа.

«Так получилось, что старый Сталкер 2 отменили, а новый просто технически не сможет работать нигде, кроме самого актуального консольного железа. Не вывезут старые консоли ни картинки, ни масштабов игры», — заявил Бочаров в беседе с фанатом.



Ранее разработчики рассказали, что до конца 2020 года они поделятся свежей информацией об игре. Вероятно, это произойдёт в начале следующей недели.



Напомним, S.T.A.L.K.E.R. 2 получит временную эксклюзивность на Xbox. Это значит, что игра выйдет одновременно на PC и Xbox Series X. А вот тем, кто приобрёл PlayStation 5, придётся набраться терпения и подождать. Сколько именно придётся ждать — неизвестно. Релиз игры на PlayStation 5 может задержаться как на несколько недель, так и на несколько месяцев.