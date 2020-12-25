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S.T.A.L.K.E.R. 2 не выйдет на PS4 и Xbox One

S.T.A.L.K.E.R. 2 не выйдет на PS4 и Xbox One
Киберспорт / Другие игры 0
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Менеджер GSC Game World по связям с общественностью Захар Бочаров подтвердил, что S.T.A.L.K.E.R. 2 не выйдет на консолях предыдущего поколения PS4 и Xbox One.

Об этом стало известно из диалога фаната с Захаром. Фанат написал: «‎Надеюсь, что у сталкера не будет подобных проблем, как в киберпанке». Захар ответил, что S.T.A.L.K.E.R. 2 не разрабатывается под паст-ген консоли. В свою очередь, разработчики напомнили, что до конца 2020 года они поделятся свежей информацией об игре. Вероятно, это произойдёт в начале следующей недели.

Напомним, S.T.A.L.K.E.R. 2 получит временную эксклюзивность на Xbox. Это значит, что игра выйдет одновременно на PC и Xbox Series X. А вот тем, кто приобрёл PlayStation 5, придётся набраться терпения и подождать. Сколько именно придётся ждать — неизвестно. Релиз игры на PlayStation 5 может задержаться как на несколько недель, так и на несколько месяцев.

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