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Швайнштайгер выбрал символическую сборную 2020 года в FIFA 21. В ней нет Месси и Роналду

Швайнштайгер выбрал символическую сборную 2020 года в FIFA 21. В ней нет Месси и Роналду
Киберспорт / FIFA 0
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Экс-игрок сборной Германии и чемпион мира 2014 года Бастиан Швайнштайгер выбрал символическую сборную года в FIFA 21, сообщает Goal.

FIFA 21. Символическая сборная года по версии Бастиана Швайнштайгера

Мануэль Нойер («Бавария»)
Серхио Рамос («Реал»)
Вирдждил ван Дейк («Ливерпуль»)
Маркиньос («ПСЖ)
Рафаэл Геррейру («Боруссия» Дортмунд)
Джордан Хендерсон («Ливерпуль»)
Кевин де Брёйне («Манчестер Сити»)
Йозуа Киммих («Бавария»)
Неймар («ПСЖ»)
Килиан Мбаппе («ПСЖ»)
Роберт Левандовски («Бавария»)

EA назвала номинантов на включение в символическую сборную года в FIFA 21. Всего в список вошли 70 футболистов. Из них с помощью голосования будет выбрано 11, которые войдут в символическую команду года и получат специальные карточки. Отдельным голосованием будет выбран дополнительный, 12-й игрок.

EA назвала номинантов на включение в символическую сборную года в FIFA 21
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