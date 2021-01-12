NVIDIA представила бюджетную видеокарту GeForce RTX 3060 с 12 Гб видеопамяти

На презентации NVIDIA была представлена новая бюджетная видеокарта — GeForce RTX 3060.
«Встречайте GeForce RTX 3060 — самую доступную видеокарту серии RTX 30 на базе архитектуры Ampere.
Получите двукратный прирост производительности в режиме растеризации и до 10 раз в режиме трассировки лучей по сравнению с GeForce GTX 1060», — говорится в сообщении NVIDIA в «Твиттере».
Релиз GeForce RTX 3060 состоится в конце февраля. Цена новинки составит $ 329.
Видеокарта получит 13 шейдерных TFLOP, 25 RT-TFLOP для трассировки лучей, 101 тензор-TFLOP для поддержки NVIDIA DLSS, 192-битный интерфейс памяти и 12 Гб видеопамяти типа GDDR6. Ознакомиться с подробными характеристиками можно на сайте NVIDIA.
Релиз видеокарты GeForce RTX 3060 Ti состоялся 2 декабря 2020 года.
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