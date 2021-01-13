Выиграй симулятор NHL 21!
«Чемпионат» проводит розыгрыш симулятора NHL 21. Успей принять участие, ведь уже 18 января будут оглашены результаты. В комментариях мы определим трёх случайных победителей.
Для участия в конкурсе нужно выполнить всего три условия.
1. Подпишись на аккаунт «Чемпионата» в «Инстаграме».
2. Сделай репост записи с розыгрышем себе в «сториз».
3. В этом же «сториз» отметь аккаунт «Чемпионата».
Важное уточнение: твой аккаунт в «Инстаграме» должен быть открытым.
NHL 21 — это следующая за NHL 20 игра в жанре симулятора хоккея от компании EA Sports. В игре представлен режим кампании и многопользовательские матчи, а также лицензированные игроки и команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Также разработчики улучшили искусственный интеллект.
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