Выиграй симулятор NHL 21!

«Чемпионат» проводит розыгрыш симулятора NHL 21. Успей принять участие, ведь уже 18 января будут оглашены результаты. В комментариях мы определим трёх случайных победителей.

Для участия в конкурсе нужно выполнить всего три условия.

1. Подпишись на аккаунт «Чемпионата» в «Инстаграме».

2. Сделай репост записи с розыгрышем себе в «сториз».

3. В этом же «сториз» отметь аккаунт «Чемпионата».

Важное уточнение: твой аккаунт в «Инстаграме» должен быть открытым.

NHL 21 — это следующая за NHL 20 игра в жанре симулятора хоккея от компании EA Sports. В игре представлен режим кампании и многопользовательские матчи, а также лицензированные игроки и команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Также разработчики улучшили искусственный интеллект.