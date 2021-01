Стала известна самая популярная мобильная игра по итогам декабря 2020 года

Аналитический ресурс SensorTower назвал десятку наиболее популярных мобильных игр по итогам декабря 2020 года. Многопользовательская игра Among Us возглавила рейтинг.



Оказалось, в последнем месяце 2020-го игру скачали 41,2 миллиона раз. Примечательно, что это в 36 раз больше, чем за аналогичный временной отрезок в 2019 году. Больше всего игра приглянулась пользователям из США и Бразилии — на эти страны пришлось 17,5% и 9,3% скачиваний соответственно.



Кроме того, Among Us возглавила также список популярных игр на Андроид-устройствах.

Фото: https://sensortower.com/blog/top-mobile-games-worldwide-december-2020-by-downloads

Among Us — многопользовательская видеоигра на социальную дедукцию, разработанная компанией InnerSloth. Выпущена 15 июня 2018-го. Игра выполнена в космической тематике. В ней игроки случайным образом разделяются на две команды — члены экипажа и предатели.