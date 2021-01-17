Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Киберспорт / Новости /

Фигуристка Медведева поддержала россиянина, который снимет «пилот» сериала The Last of Us

Фигуристка Медведева поддержала россиянина, который снимет «пилот» сериала The Last of Us
Киберспорт / Другие игры 0
Аудио-версия:

Двукратная чемпионка мира и Европы, двукратный призёр Олимпийских игр в женском одиночном фигурном катании Евгения Медведева поддержала 29-летнего российского режиссёра Кантемира Балагова, который снимет пилотный выпуск сериала по The Last of Us.

«Мечты сбываются. Это очень круто! Жду с нетерпением. Хочется пожелать Кантемиру удивить весь мир. Уверена, у него всё получится», — написала Медведева в «сториз» на своей странице в «Инстаграме».

Оригинальная версия The Last of Us была выпущена в 2013 году эксклюзивно для консоли PlayStation 3. В 2014 году была выпущена обновлённая версия игры для PlayStation 4 — The Last of Us Remastered. В декабре 2016 года было анонсировано продолжение под названием The Last of Us Part II, выход которого состоялся 19 июня 2020 года.

Российский режиссёр Кантемир Балагов снимет пилотный эпизод сериала HBO по The Last of Us
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021