Фигуристка Медведева поддержала россиянина, который снимет «пилот» сериала The Last of Us

Двукратная чемпионка мира и Европы, двукратный призёр Олимпийских игр в женском одиночном фигурном катании Евгения Медведева поддержала 29-летнего российского режиссёра Кантемира Балагова, который снимет пилотный выпуск сериала по The Last of Us.
«Мечты сбываются. Это очень круто! Жду с нетерпением. Хочется пожелать Кантемиру удивить весь мир. Уверена, у него всё получится», — написала Медведева в «сториз» на своей странице в «Инстаграме».
Оригинальная версия The Last of Us была выпущена в 2013 году эксклюзивно для консоли PlayStation 3. В 2014 году была выпущена обновлённая версия игры для PlayStation 4 — The Last of Us Remastered. В декабре 2016 года было анонсировано продолжение под названием The Last of Us Part II, выход которого состоялся 19 июня 2020 года.
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