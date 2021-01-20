Фанаты Minecraft изобразят Россию в натуральную величину

Команда TeamCIS воссоздаст в Minecraft Россию в естественном масштабе. Не так давно один из членов организации показал на «Пикабу», как выглядят некоторые достопримечательности.
Отметим, что в настоящее время готовы постройки в России, Украине, Казахстане, Армении, Киргизии и Туркменистане. В будущем коллектив планирует воссоздать все постсоветские республики, кроме прибалтийских стран и Молдавии.
Фото: https://pikabu.ru/story/stroim_rossiyu_v_minecraft_v_masshtabe_11_7965947?ref=vgtimes.ru
Фото: https://pikabu.ru/story/stroim_rossiyu_v_minecraft_v_masshtabe_11_7965947?ref=vgtimes.ru
Minecraft — популярная компьютерная игра в жанре песочницы, которая была разработана шведским программистом Маркусом Перссоном и выпущена его компанией Mojang AB в 2009 году. В конце 2011 года состоялся релиз стабильной версии. Впоследствии игра удостоилась признания среди игровой прессы и получила множество наград.
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