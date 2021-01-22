Разработчик начал возвращать деньги владельцам физических копий Cyberpunk 2077

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Компания CD Projekt начала возвращать деньги владельцам физических копий Cyberpunk, сообщает VICE. Издание ссылается на игроков, которые уже получили деньги.

Примечательно, что даже после получения компенсаций пользователи сохранили доступ к игре.

Как утверждает источник, пользователям, обратившимся за компенсацией, разработчик предлагал поменять консольную версию игры на версию для ПК, но геймеры решили вернуть деньги. При этом разработчик не потребовал вернуть физические копии игры в магазины.

С консольными версиями игры игроки испытывали наибольшее количество проблем. В игре по сей день присутствует множество багов и прочих технических недочётов.

Релиз Cyberpunk 2077 состоялся 10 декабря. Игра вышла одновременно во всех странах на PC и консолях старого поколения — PlayStation 4 и Xbox One. На консолях нового поколения — PlayStation 5 и Xbox Series — игра доступна через обратную совместимость.