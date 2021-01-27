Стало известно, какие игры PS Plus будут бесплатными в феврале 2021 года

В феврале бесплатными для подписчиков PS Plus играми станут Control: Ultimate Edition, Concrete Genie и Destruction AllStars. Первые две игры будут доступны для скачивания и на PlayStation 4, и на PlayStation 5. Desctruction AllStars – только на PlayStation 5.
Фото: twitter.com/PlayStationRU
Скачать все перечисленные игры можно будет начиная со 2 февраля 2021 года. До этих пор вы можете успеть забрать бесплатные игры января — Shadow of the Tomb Raider, Greedfall и Maneater.
PlayStation Plus – это платная подписка, расширяющая возможности вашей учётной записи и позволяющая максимально полно использовать возможности системы. Подписка позволяет играть в сетевые игры, загружать обновления к играм в режиме покоя, получать эксклюзивный ранний доступ к новым пробным версиями, демоверсиям и бета-тестам, добавляет 100 Гб сетевой памяти для сохранения игр и позволяет скачивать бесплатные игры каждый месяц.
Стоимость подписки PlayStation Plus в России на один месяц составляет 529 рублей, на три месяца – 1399 рублей, на 12 месяцев – 3299 рублей.
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