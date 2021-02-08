Появилась новая утечка информации о GTA 6

На Reddit появилась информация о GTA 6. Очередная утечка пошла от сомнительного источника, но информацию сразу начали удалять, после чего многие пользователи отнеслись к данным более серьёзно.
Согласно появившейся информации, в GTA 6 будет использоваться система глав, как в Red Dead Redemption 2. Авторы решили отказаться от героини, которая рассматривалась в 2017 году. Пока имя нового героя не разглашается. Но он будет итальянцем, который вырос в США.
События начнутся в 70-х годах XX века в Майами и Флориде. Суммарная продолжительность кампании составит около 60 часов, а миссии предполагают свободное прохождение.
В игре будут представлены фракции «мафия», «семья» и богатый наркоторговец. В игре появится Кен Розенберг, адвокат, который был одним из персонажей GTA Vice City. Розенберг упомянет Томми Версетти, главного героя Vice City, но персонаж так и не появится в игре.
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