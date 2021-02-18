Аниме по Dota 2 озвучили актёры из Cyberpunk 2077, Uncharted и «Шерлока»

Шоураннер аниме по Dota 2 «DOTA: Кровь дракона» Эшли Эдвард Миллер рассказал, кто принял участие в озвучке проекта. В список вошли как известные в кино и сериалах актёры, так и знакомые геймерам актёры озвучки.
Актёрский состав «DOTA: Кровь дракона»:
Юрий Ловенталь (Питер Паркер в Marvel's Spider-Man, Принц в Prince of Persia: The Dagger of Time)
Лара Пулвер (Ирен Адлер в «Шерлоке»)
Трой Бейкер (Джоэл в The Last of Us, Сэм в Uncharted: A Thief's End, Паган Мин в Far Cry 4)
Тони Тодд (Dragon Knight в Dota 2)
Аликс Уилтон Риган (Ая в Assassin's Creed Origins, Инквизитор в Dragon Age: Inquisition, Альт в Cyberpunk 2077)
Кэри Уолгрен (Джессика в «Рик и Морти», Эвелин в Cyberpunk 2077)
Джош Китон (Андуин в World of Warcraft)
Джейби Бланк (доктор Гудман в «Во все тяжкие», Каустик в Apex Legends) и другие.
«DOTA: Кровь дракона» — американский анимационный сериал в жанре фэнтези, действия которого происходят в мире Dota 2. Созданием занимается анимационная студия Studio Mir, которая известна мультсериалом «Легенда о Корре». Выход запланирован 25 марта 2021 года. Премьера «DOTA: Кровь дракона» состоится в онлайн-кинотеатре Netflix.
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