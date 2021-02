Аниме по Dota 2 озвучили актёры из Cyberpunk 2077, Uncharted и «Шерлока»

Шоураннер аниме по Dota 2 «DOTA: Кровь дракона» Эшли Эдвард Миллер рассказал, кто принял участие в озвучке проекта. В список вошли как известные в кино и сериалах актёры, так и знакомые геймерам актёры озвучки.

Актёрский состав «DOTA: Кровь дракона»:

Юрий Ловенталь (Питер Паркер в Marvel's Spider-Man, Принц в Prince of Persia: The Dagger of Time)

Лара Пулвер (Ирен Адлер в «Шерлоке»)

Трой Бейкер (Джоэл в The Last of Us, Сэм в Uncharted: A Thief's End, Паган Мин в Far Cry 4)

Тони Тодд (Dragon Knight в Dota 2)

Аликс Уилтон Риган (Ая в Assassin's Creed Origins, Инквизитор в Dragon Age: Inquisition, Альт в Cyberpunk 2077)

Кэри Уолгрен (Джессика в «Рик и Морти», Эвелин в Cyberpunk 2077)

Джош Китон (Андуин в World of Warcraft)

Джейби Бланк (доктор Гудман в «Во все тяжкие», Каустик в Apex Legends) и другие.

«DOTA: Кровь дракона» — американский анимационный сериал в жанре фэнтези, действия которого происходят в мире Dota 2. Созданием занимается анимационная студия Studio Mir, которая известна мультсериалом «Легенда о Корре». Выход запланирован 25 марта 2021 года. Премьера «DOTA: Кровь дракона» состоится в онлайн-кинотеатре Netflix.