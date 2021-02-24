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«Локомотив» представил специальную форму для команды в FIFA 21

«Локомотив» представил специальную форму для команды в FIFA 21
Киберспорт / FIFA 0
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ФК «Локомотив» совместно с Аdidas разработали комплект digital-формы команды для FIFA 21. Она будет доступна эксклюзивно в режиме FIFA Ultimate Team.

Формой можно будет воспользоваться начиная с 24 февраля 21:00 мск, она будет доступна при выполнении определенных условий в режиме «Испытания подбора команды». «Локомотив» станет первым российским профессиональным клубом, для которого будет доступен такой эксклюзивный digital-комплект формы.

При разработке дизайна digital-формы «Локомотив» и его экипировщик сотрудничали с творческим объединением «Кружок». «За основу мы взяли один из символов «Локомотива» – поезд, несущийся по рельсам, который стал главным элементом дизайна, расположенным на груди и выполненным в формате трайбла. Мы решили переосмыслить классическую красно-зеленую цветовую гамму, сделать уникальный градиент, придающий форме футуристичный образ. Мы также вдохновлялись нашими предыдущими проектами по апсайклингу и кастомайзингу игровых форм – эксперименты на этом поле со спортивным дизайном помогли нам сформировать свое видение digital-формы», – прокомментировал процесс работы Стас Фальков, основатель «Кружка».

К запуску digital-формы «Локомотив» представил бренд-ролик о её создании, в котором снялись нападающий «железнодорожников» Зе Луиш, киберспортсмен Loko Esports Роберт Ufenok77 Фахретдинов, а также блогер Константин Stavr Гирин.

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