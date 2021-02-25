Представлена новая часть PUBG Mobile — игра получила название New State

Анонсирована новая часть PUBG Mobile под названием New State. Действие игры развернётся в сеттинге недалёкого будущего. В игре можно будет встретить футуристические гаджеты, беспилотные летательные аппараты, баллистические щиты и развёртываемые бункеры. Кроме того продолжение PUBG будет доступно как для пользователей Android, так и для iOS.

Разработкой игры занимается южнокорейская студия Krafton, которая обещает новый уровень графики для мобильных игр. Релиз игры запланирован на 2021-й, однако предварительная регистрация на бета-тест уже открыта. Правда, не везде, а лишь в нескольких азиатских странах.

PUBG Mobile — бесплатная версия популярной игры в жанре королевской битвы, которая была выпущена в 2018-м на Android и iOS. PUBG — одна из самых продаваемых и популярных видеоигр в истории. 100 игроков одновременно десантируются на остров. Суть игры заключается в том, чтобы остаться последним выжившим, собирая снаряжение и оружие для устранения противников.