Фанаты просят заменить комментаторов в FIFA 22

27 февраля на сайте Change.org была создана петиция с просьбой заменить старых комментаторов в футбольном симуляторе FIFA на новых уже начиная со следующей части.
Поклонники игры просят заменить комментаторов Дерека Рея и Ли Диксона на Джейми Каррагера и Гэри Невилла. Сам Джейми Каррагер уже поддержал данную петицию.
Игроки считают, что эта пара зарекомендовала себя в качестве лучших экспертов на ТВ и фанаты хотят услышать их в FIFA 22. На данный момент петицию поддержали более 2 тысяч человек.
«Гэри Невилл и Джейми Каррагер — два лучших комментатора и эксперта на телевидении прямо сейчас. Поклонники заслуживают услышать их комментарии и анализ игры, чтобы добавить FIFA реализма и сделать её более приятной. EA Sports нужно поступить правильно и добавить любимчиков публики в следующей части», — говорится в петиции.
- 2 марта 2021
-
15:27
-
15:07
-
14:49
- 1 марта 2021
-
17:42
-
12:20
- 28 февраля 2021
-
22:25
-
22:01
-
13:52
-
13:16
-
12:50
-
11:58
- 27 февраля 2021
-
23:04
-
11:26
-
11:22
-
00:36
- 26 февраля 2021
-
23:09
-
20:56
-
20:21
-
19:53
-
15:39
-
15:07
-
14:38
- 25 февраля 2021
-
23:08
-
22:50
-
20:44
-
16:47
-
12:44
- 24 февраля 2021
-
18:25
-
15:38
-
14:43
-
14:24
-
14:12
- 23 февраля 2021
-
22:58
-
22:40
-
21:32