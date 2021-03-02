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Фанаты просят заменить комментаторов в FIFA 22

Фанаты просят заменить комментаторов в FIFA 22
Киберспорт / FIFA 0
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27 февраля на сайте Change.org была создана петиция с просьбой заменить старых комментаторов в футбольном симуляторе FIFA на новых уже начиная со следующей части.

Поклонники игры просят заменить комментаторов Дерека Рея и Ли Диксона на Джейми Каррагера и Гэри Невилла. Сам Джейми Каррагер уже поддержал данную петицию.

Игроки считают, что эта пара зарекомендовала себя в качестве лучших экспертов на ТВ и фанаты хотят услышать их в FIFA 22. На данный момент петицию поддержали более 2 тысяч человек.

«Гэри Невилл и Джейми Каррагер — два лучших комментатора и эксперта на телевидении прямо сейчас. Поклонники заслуживают услышать их комментарии и анализ игры, чтобы добавить FIFA реализма и сделать её более приятной. EA Sports нужно поступить правильно и добавить любимчиков публики в следующей части», — говорится в петиции.

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