Фанаты просят заменить комментаторов в FIFA 22

27 февраля на сайте Change.org была создана петиция с просьбой заменить старых комментаторов в футбольном симуляторе FIFA на новых уже начиная со следующей части.

Поклонники игры просят заменить комментаторов Дерека Рея и Ли Диксона на Джейми Каррагера и Гэри Невилла. Сам Джейми Каррагер уже поддержал данную петицию.



Игроки считают, что эта пара зарекомендовала себя в качестве лучших экспертов на ТВ и фанаты хотят услышать их в FIFA 22. На данный момент петицию поддержали более 2 тысяч человек.



«Гэри Невилл и Джейми Каррагер — два лучших комментатора и эксперта на телевидении прямо сейчас. Поклонники заслуживают услышать их комментарии и анализ игры, чтобы добавить FIFA реализма и сделать её более приятной. EA Sports нужно поступить правильно и добавить любимчиков публики в следующей части», — говорится в петиции.