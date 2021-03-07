Новость о смерти известного репакера игр под никнеймом xatab сподвигла игроков, журналистов и разработчиков игр на обсуждение волнующей темы про пиратский контент игр. Одни говорят, что благодаря пиратам есть возможность познакомиться с играми перед их покупкой и поиграть в любимые тайтлы, не имея средств на приобретение лицензии. Другие говорят, что пираты наносят вред индустрии и что от них страдают продажи и закрываются целые студии. «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Как вы относитесь к пиратским версиям игр?»

6 марта стало известно, что известный автор игровых репаков xatab умер на 61-м году жизни. Известно, что xatab страдал от проблем с лёгкими. В последние дни состояние здоровья автора репаков значительно ухудшилось, что сказалось на его активности.



Репак — это перепакованный дистрибутив программы. Суть репаков заключается в том, чтобы значительно уменьшить размер игры в установочном виде без потери содержания.