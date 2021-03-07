Журналист Виктор Зуев сравнил умершего автора репаков игр с Гитлером

6 марта стало известно о смерти известного автора репаков для игр под никнеймом xatab. Многие игроки поблагодарили умершего репакера за труд и выразили свои соболезнования его родным, но некоторые заняли другую позицию и не упустили шанса покритиковать ушедшего из жизни репакера и позлорадствовать над его смертью. Так, например, игровой журналист и сотрудник 1C Publishing Виктор Зуев пожелал автору репаков гореть в аду и сравнил его с Гитлером. Этим высказыванием он спровоцировал разгоревшийся в социальных сетях скандал.

После слова «пират» шёл мат, но мы его целенаправленно подтёрли. Одним постом Виктор не ограничился и после этого сравнил репакера с Гитлером. Позже все эти твиты были удалены:

Его поддержал актёр дубляжа Юрий Романов:

Впрочем, спустя несколько часов Юрий признался, что переборщил с формой изложения мыслей, но от своей первоначальной позиции не отказался:

«Моё мнение категорично только в отношении «принципиальных» пиратов и мамкиных бойкотёров, которые просто ищут причину не платить за игры, в которые всё равно будут играть. В остальном в России с пиратством всё очень непросто», — написал он на своей странице в «твиттере».

Игроки восприняли заявление Виктора неадекватным и напомнили, что большинство жителей нашей страны не могут позволить себе приобретать лицензионные игры по полной цене: