В Blizzard поделились подробностями работы над новым патчем для Warcraft III

Американский разработчик и издатель компьютерных игр Blizzard сообщил, что в компании продолжают работать над Warcraft III, однако на частоту выхода патчей сильно повлияла непростая ситуация, связанная с коронавирусом.
Сообщается, что в новом патче будут устранены некоторые критические ошибки, а также переработаны параметры некоторых героев.
Некоторые изменения патча 1.32.10 для Warcraft III на PTR.
Люди:
изменены требования для добычи леса;
рыцари по умолчанию владеют Sundering Blades;
дальность рассеивания жрецов увеличена с 600 до 700;
скорость ремонта некоторых башен будет выше;
количество опыта за уничтожение танка уменьшено с 85 до 60.
Ночные эльфы:
начальная мана Друида Когтя будет увеличена со 100 до 125.
Нежить:
регенерация здоровья послушника под действием Скверны снижена с 4 до 3 единиц здоровья в секунду;
стоимость «Ритуального кинжала» снижена со 125 до 100.
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