Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В Blizzard поделились подробностями работы над новым патчем для Warcraft III

Американский разработчик и издатель компьютерных игр Blizzard сообщил, что в компании продолжают работать над Warcraft III, однако на частоту выхода патчей сильно повлияла непростая ситуация, связанная с коронавирусом.

Сообщается, что в новом патче будут устранены некоторые критические ошибки, а также переработаны параметры некоторых героев.

Некоторые изменения патча 1.32.10 для Warcraft III на PTR.

Люди:

изменены требования для добычи леса;

рыцари по умолчанию владеют Sundering Blades;

дальность рассеивания жрецов увеличена с 600 до 700;

скорость ремонта некоторых башен будет выше;

количество опыта за уничтожение танка уменьшено с 85 до 60.

Ночные эльфы:

начальная мана Друида Когтя будет увеличена со 100 до 125.

Нежить:

регенерация здоровья послушника под действием Скверны снижена с 4 до 3 единиц здоровья в секунду;

стоимость «Ритуального кинжала» снижена со 125 до 100.