Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Киберспорт / Новости /

В Blizzard поделились подробностями работы над новым патчем для Warcraft III

В Blizzard поделились подробностями работы над новым патчем для Warcraft III
Киберспорт / Другие игры 0
Аудио-версия:

Американский разработчик и издатель компьютерных игр Blizzard сообщил, что в компании продолжают работать над Warcraft III, однако на частоту выхода патчей сильно повлияла непростая ситуация, связанная с коронавирусом.

Сообщается, что в новом патче будут устранены некоторые критические ошибки, а также переработаны параметры некоторых героев.

Некоторые изменения патча 1.32.10 для Warcraft III на PTR.

Люди:

изменены требования для добычи леса;
рыцари по умолчанию владеют Sundering Blades;
дальность рассеивания жрецов увеличена с 600 до 700;
скорость ремонта некоторых башен будет выше;
количество опыта за уничтожение танка уменьшено с 85 до 60.

Ночные эльфы:

начальная мана Друида Когтя будет увеличена со 100 до 125.

Нежить:

регенерация здоровья послушника под действием Скверны снижена с 4 до 3 единиц здоровья в секунду;
стоимость «Ритуального кинжала» снижена со 125 до 100.

10 самых сексуальных злодеек в видеоиграх
Опасные красотки, которым доверять точно не стоит.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021