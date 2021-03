Valheim уже восемь недель подряд находится на вершине рейтинга продаж Steam

Разработчик компьютерных игр Valve поделился рейтингом продаж игр в Steam за прошедшую неделю. Его вершину вот уже восьмую неделю подряд занимает симулятор выживания о викингах Valheim. На вторую строчку резко поднялась игра для взрослых Subverse, которая вышла несколько дней назад и получила 87% положительных отзывов. Тройку лидеров замкнула Valve Index VR Kit.

Ещё одной новинкой, вошедшей в топ, стала кооперативная игра It Takes Two.

Топ-10 самых прибыльных игр в Steam за последнюю неделю (с 21 по 28 марта):

Valheim

Subverse

Valve Index VR Kit

Half-Life: Alyx

Outriders

Grand Theft Auto V

It Takes Two

Counter-Strike: Global Offensive (Broken Fang)

The Witcher 3: Wild Hunt — Game of the Year Edition

Cyberpunk 2077.

