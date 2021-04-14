Стрим на Twitch протяжённостью в месяц принёс блогеру $ 1 млн

Стример Людвиг Агрен прекратил один из самых продолжительных прямых эфиров на платформе Twitch. Он продлился более 1000 часов или 31 день.

Такой долговечности стример обязан своим подписчикам. За каждого нового подписчика парень добавлял 15 секунд к общей длительности эфира. Зрители завершить трансляцию раньше не позволяли – они подписывались каждый раз, когда таймер насчитывал меньше 10 секунд.

В прямом эфире Агрен совершал свои ежедневные дела: спал, ел и даже принимал душ. Правда, делал он это в шортах. За месяц число подписчиков на канал Аргена выросло с 2,2 до 2,6 млн человек. Это новый рекорд площадки. За 31 день стример заработал более $ 1 млн.

Такой формат стрима поднял вопросы этики трансляций на Twitch. Всё же круглосуточное нахождение в объективах камер вряд ли приносит пользу психическому здоровью. Также это может негативно повлиять на тех, кто хочет добиться популярности.

Аналогичный стрим сейчас ведёт американский художник Тимоти stumblrtv Инзана, который стримит уже на протяжении 100 дней. Таким способом Инзана рассчитывает поднять интерес к своему творчеству и заработать.