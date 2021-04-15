Эксперты предсказали, как могут выглядеть руки геймеров в будущем

Эксперты с сайта SlotsWise совместно с компанией по производству игровых продуктов Cornelius Creative составили изображение того, как бы могли выглядеть руки геймеров в будущем.
«Если бы игры были популярным времяпрепровождением для многих людей во всём мире, и некоторые из них решили бы посвятить им всё своё время, то пальцы таких людей могли бы со временем увеличиться», — считают эксперты.
По их мнению, наш указательный и средний пальцы станут длиннее по сравнению с остальными пальцами нашей руки, в то время как безымянный палец наоборот должен уменьшиться.
Видео опубликовано на YouTube-канале SlotsWise.com.
Саймон Корнелиус, управляющий директор Cornelius Creative, объясняет:
«Контроллеры в их нынешнем виде имеют эргономичный дизайн, но для лучшего погружения в некоторые игры требуется большее количество кнопок. С другой стороны, производители контроллеров постоянно думают над тем, как уменьшить воздействие на нашу физиологию».
Саймон считает, что в будущих геймпадах увеличится количество кнопок, необходимых для игрового процесса, что создаст дополнительную нагрузку на наши пальцы:
«При увеличении количества кнопок на геймпадах наши пальцы, особенно большой, указательный и средний, будут выполнять больше работы, что приведёт к их растягиванию», — говорит Саймон.
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