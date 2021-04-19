Через несколько лет PS5 может перестать запускать цифровые копии игр

По данным сайта Wccftech, в будущем владельцы PlayStation 5 могут столкнуться с тем, что консоль перестанет запускать игры из внутренней памяти. Дело в том, что на плате приставки расположена батарейка CMOS, отвечающая за сохранение данных различных показателей, в том числе установленных на системе даты и времени.
Когда батарея разрядится, то на консоли получится включать игры только с диска. Для владельцев приставки без оптического привода это не вариант. Подобная проблема была и на PlayStation 4. Для её решения нужно просто заменить батарею, но в отличие от компьютеров, где тоже есть CMOS, с консолями всё не так просто.
Для самостоятельной замены батарейки на PlayStation 5 придётся срывать с приставки пломбы. Будет ли это считаться нарушением гарантийного соглашения – неизвестно.
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