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Через несколько лет PS5 может перестать запускать цифровые копии игр

Через несколько лет PS5 может перестать запускать цифровые копии игр
Киберспорт 0
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По данным сайта Wccftech, в будущем владельцы PlayStation 5 могут столкнуться с тем, что консоль перестанет запускать игры из внутренней памяти. Дело в том, что на плате приставки расположена батарейка CMOS, отвечающая за сохранение данных различных показателей, в том числе установленных на системе даты и времени.

Когда батарея разрядится, то на консоли получится включать игры только с диска. Для владельцев приставки без оптического привода это не вариант. Подобная проблема была и на PlayStation 4. Для её решения нужно просто заменить батарею, но в отличие от компьютеров, где тоже есть CMOS, с консолями всё не так просто.

Для самостоятельной замены батарейки на PlayStation 5 придётся срывать с приставки пломбы. Будет ли это считаться нарушением гарантийного соглашения – неизвестно.

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