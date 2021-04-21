Геймер играет в Warzone на пианино. Его катки — радость для глаз и боль для ушей

Пользователь форума Reddit с ником grooviehoovie 20 апреля поделился роликом, в котором показал, как играет в Call of Duty: Warzone при помощи пианино. По словам парня, он учился стрелять на клавишах инструмента целый месяц и теперь может выдавать на фортепиано впечатляющие результаты.
Игрок сам не ожидал, что музыка окажется его сильнейшим оружием. Впрочем, хоть эксперимент и смотрится интересно, но звук от такой игры не самый приятный.
Когда персонаж управляется с пианино, то движения героя получаются резкими. По этой причине многие соперники геймера подумали, что парень играет с читами и накидали ему репортов.
Но grooviehoovie объясняет отсутствие плавного прицеливания следующим образом:
«Дело в том, что для перемещения камеры я использую клавиши инструмента. В настройках программы, через которую я подключил пианино к игре, нет функции более плавной наводки».
Источник видео: reddit
Также игрок дал совет тем, кто хочет прокачать свой аим:
«Превратите тренировки в ежедневную рутину. Составьте программу и следуйте ей ежедневно, независимо от того, приносит ли это вам удовольствие или нет. Тренировка аима – очень монотонный процесс, поэтому лучше всего делать короткие подходы с максимальной отдачей. И не забывать спать, ведь мы не становимся лучше в течение дня, для этого организму нужен отдых».
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