Геймер играет в Warzone на пианино. Его катки — радость для глаз и боль для ушей

Пользователь форума Reddit с ником grooviehoovie 20 апреля поделился роликом, в котором показал, как играет в Call of Duty: Warzone при помощи пианино. По словам парня, он учился стрелять на клавишах инструмента целый месяц и теперь может выдавать на фортепиано впечатляющие результаты.



Игрок сам не ожидал, что музыка окажется его сильнейшим оружием. Впрочем, хоть эксперимент и смотрится интересно, но звук от такой игры не самый приятный.

Когда персонаж управляется с пианино, то движения героя получаются резкими. По этой причине многие соперники геймера подумали, что парень играет с читами и накидали ему репортов.

Но grooviehoovie объясняет отсутствие плавного прицеливания следующим образом:



«Дело в том, что для перемещения камеры я использую клавиши инструмента. В настройках программы, через которую я подключил пианино к игре, нет функции более плавной наводки».

Источник видео: reddit

Также игрок дал совет тем, кто хочет прокачать свой аим:



«Превратите тренировки в ежедневную рутину. Составьте программу и следуйте ей ежедневно, независимо от того, приносит ли это вам удовольствие или нет. Тренировка аима – очень монотонный процесс, поэтому лучше всего делать короткие подходы с максимальной отдачей. И не забывать спать, ведь мы не становимся лучше в течение дня, для этого организму нужен отдых».