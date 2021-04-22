МОК объявил о создании Виртуальных Олимпийских Игр

Международный олимпийский комитет заключил партнёрство с пятью молодёжными спортивными федерациями и издателями видеоигр для создания Олимпийской виртуальной серии.



Соревнования станут первыми в истории МОК, где будут задействованы физические и нефизические виртуальные виды спорта, имеющие олимпийскую лицензию. Среди дисциплин будут представлены: бейсбол, велоспорт, гребля, парусный спорт и автогонки.

Соревнования пройдут по следующим видеоиграм:

eBaseball Powerful Pro Baseball 2020

Zwift

World Rowing

Virtual Regatta

Gran Turismo

Киберспортивный оператор DreamHack окажет состязаниям маркетинговую поддержку. Мероприятие пройдёт с 13 мая по 23 июня 2021 года перед стартом Олимпийских игр в Токио.



Президент МОК Томас Бах прокомментировал создание олимпийской виртуальной серии:



«Олимпийская виртуальная серия — это новый уникальный опыт, направленный на расширение прямого взаимодействия с аудиторией в области виртуального спорта. Его концепция соответствует олимпийской повестке 2020+5 и цифровой стратегии МОК. Он поощряет участие в занятиях спортом и продвигает олимпийские ценности, уделяя особое внимание молодёжи».



В будущем участие в новой инициативе рассмотрят: