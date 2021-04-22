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МОК объявил о создании Виртуальных Олимпийских Игр

МОК объявил о создании Виртуальных Олимпийских Игр
Киберспорт 0
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Международный олимпийский комитет заключил партнёрство с пятью молодёжными спортивными федерациями и издателями видеоигр для создания Олимпийской виртуальной серии.

Соревнования станут первыми в истории МОК, где будут задействованы физические и нефизические виртуальные виды спорта, имеющие олимпийскую лицензию. Среди дисциплин будут представлены: бейсбол, велоспорт, гребля, парусный спорт и автогонки.

Соревнования пройдут по следующим видеоиграм:

  • eBaseball Powerful Pro Baseball 2020
  • Zwift
  • World Rowing
  • Virtual Regatta
  • Gran Turismo

Киберспортивный оператор DreamHack окажет состязаниям маркетинговую поддержку. Мероприятие пройдёт с 13 мая по 23 июня 2021 года перед стартом Олимпийских игр в Токио.

Президент МОК Томас Бах прокомментировал создание олимпийской виртуальной серии:

«Олимпийская виртуальная серия — это новый уникальный опыт, направленный на расширение прямого взаимодействия с аудиторией в области виртуального спорта. Его концепция соответствует олимпийской повестке 2020+5 и цифровой стратегии МОК. Он поощряет участие в занятиях спортом и продвигает олимпийские ценности, уделяя особое внимание молодёжи».

В будущем участие в новой инициативе рассмотрят:

  • Международная федерация футбола – FIFA
  • Международная федерация баскетбола – FIBA
  • Международная федерация тенниса – ITF
  • Всемирная организация тхэквондо – WT
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