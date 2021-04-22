МОК объявил о создании Виртуальных Олимпийских Игр

Международный олимпийский комитет заключил партнёрство с пятью молодёжными спортивными федерациями и издателями видеоигр для создания Олимпийской виртуальной серии.
Соревнования станут первыми в истории МОК, где будут задействованы физические и нефизические виртуальные виды спорта, имеющие олимпийскую лицензию. Среди дисциплин будут представлены: бейсбол, велоспорт, гребля, парусный спорт и автогонки.
Соревнования пройдут по следующим видеоиграм:
- eBaseball Powerful Pro Baseball 2020
- Zwift
- World Rowing
- Virtual Regatta
- Gran Turismo
Киберспортивный оператор DreamHack окажет состязаниям маркетинговую поддержку. Мероприятие пройдёт с 13 мая по 23 июня 2021 года перед стартом Олимпийских игр в Токио.
Президент МОК Томас Бах прокомментировал создание олимпийской виртуальной серии:
«Олимпийская виртуальная серия — это новый уникальный опыт, направленный на расширение прямого взаимодействия с аудиторией в области виртуального спорта. Его концепция соответствует олимпийской повестке 2020+5 и цифровой стратегии МОК. Он поощряет участие в занятиях спортом и продвигает олимпийские ценности, уделяя особое внимание молодёжи».
В будущем участие в новой инициативе рассмотрят:
- Международная федерация футбола – FIFA
- Международная федерация баскетбола – FIBA
- Международная федерация тенниса – ITF
- Всемирная организация тхэквондо – WT
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