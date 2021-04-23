В FIFA 21 появилась новая форма для фанатов Sony PlayStation

В FIFA 21 на PlayStation 4 и PlayStation 5 добавили форму для поклонников консолей от Sony. Для того чтобы получить новый скин, понадобится собрать особый состав игроков.
Условия к команде следующие:
- Наличие игроков минимум из трёх разных клубов.
- Наличие игроков минимум из двух разных регионов.
- Обязательно наличие хотя бы одного золотого игрока в составе.
- Количество очков сыгранности должно достигать минимум 30.
На скриншоте ниже есть вариант сборки, которая обойдётся геймерам всего в 4 тыс. внутриигровых монет:
Дизайн формы выполнен в бело-синем цвете. На футболке и шортах изображены символы с геймпада PlayStation, а по центру майки красуется название бренда. Так скин смотрится на модельке Килиана Мбаппе:
В FIFA 21 есть второй набор формы, посвящённый консолям Sony. Игрокам также доступен набор формы PlayStation FC Schools Cup. Для получения дополнительного комплекта одежды нужно собрать ещё один состав. Футболка и шорты окрашены в фиолетово-красный градиент, на груди расположен логотип приставки, а посередине напечатано название скина.
Оценить форму можно на модельке Поля Погбы:
Два комплекта формы можно использовать для команд гостей и хозяев.
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