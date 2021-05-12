В правительстве не увидели связи между стрельбой в Казани и видеоиграми

Заместитель председателя Государственной Думы по информационной политике Андрей Свинцов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал о том, что в правительстве не видят прямой связи между видеоиграми и расстрелами в школах. Во вторник, 11 мая, в одной из гимназии Казани произошла трагедия. В учебное заведение ворвался бывший ученик, 19-летний Ильназ Галявиев, и открыл огонь по ученикам и преподавателям.



После инцидента сенатор Александр Башкин призвал задуматься над усилением контроля над жестокими играми. Но Андрей Свинцов считает, что видеоигры не толкают людей к преступлениям и жестоким действиям. В доказательство заместитель привёл пример из собственной жизни:



«Я сам в детстве играл. Куча была игр, где мы команда на команду друг в друга стреляли из ружья и на ножах бились. Никому из нас, кто принимал участие в этих компьютерных играх, даже в голову не могло пойти кого-то не то что убить, а вообще причинить увечья или ударить. Это наоборот даже разгружало психику, когда много уроков — весь в напряжении уйдёшь на два часа в компьютерный клуб. Там играли, выходил пар, и мы уставшие шли домой делали уроки и ложились спать. От компьютерных игр какого-то конкретного вреда нет. Если есть какие-то люди с психическими отклонениями, то для них должны быть определённые ограничения, но эти отклонения должны врачи находить и дальше с этими подростками и взрослыми работать. Просто так ограничивать сами игры бесперспективно».



Также Свинцов отметил, что ограничить распространение видеоигр не имеет смысла и невозможно реализовать с технической стороны:



«Помню, что были игры, где главный герой — это злодей, который расстреливает мирное население, полицейских и так далее. На такого плана игры нужно вводить определённые ограничения. Для начала, может быть, по возрасту, но опять же, как за этим следить? Можно ввести ограничения на продажи, но купит старший брат, а потом младший сядет за компьютер, станет играть. Такого плана ограничения не дадут результатов. Либо их нужно просто запрещать, но они в других странах будут разрешены, и человек это скачает и будет играть. Нет же возможности всем участковым страны ходить по домам и смотреть, у кого какие игры в компьютере, в планшете, в смартфоне. Я считаю, что ограничения с точки зрения контента абсолютно невозможны технически».



По мнению зампредседателя в случае с Ильназом Галявиевым нет никаких оснований полагать, что причиной терракта стали видеоигры.



«Я думаю, прямой связи никакой нет. Мы видели видео допроса этого молодого человека, где он явно невменяемый. Что привело к такому состоянию? Мне сложно сказать, я не врач. В любом случае надо разбираться. Я сомневаюсь, что к этому привели какие-то его увлечения компьютерными играми. Скорее всего, это какая-то неудовлетворённость жизнью, а это, скорее всего, вызвано не очень комфортными отношениями в семье, может быть, не очень адекватными отношениями в школе. Мне кажется, корни идут из его текущего и повседневного времяпрепровождения, каких-то личных обид. Скорее всего, это неудовлетворённость и отсутствие личного успеха».



В результате нападения 11 мая погибли семь детей и двое взрослых, а ещё 23 человека были ранены.

Из-за убийств в казанской гимназии Совет Федерации хочет усилить контроль над видеоиграми