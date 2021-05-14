Художник под ником Shun поделился на сайте ArtStation обновлённой версией Элизабет из BioShock Infinite. Автор сделал модель героини на движке Unreal Engine 4 и, помимо статичных изображений, добавил персонажу немного анимаций.



В работе Shun Элизабет стала более детализированной, благодаря повышенному качеству текстур. Движения персонажа смотрятся плавно, и мимика героини не выглядит кукольно, словно модельку готовили для потенциального ремейка.



BioShock Infinite вышла в 2013 году и отправила игроков в летающий город – Колумбию. Главный герой стал символом революции, а игроки сходили с ума от сюжетных поворотов в концовке. В дополнении протагонист и Элизабет отправились в подводный город «Восторг» из первых частей.



Недавно студия Cloud Chamber, которая работает над новой частью серии BioShock, начала поиск сотрудников. Среди требований поклонники заметили, что кандидат должен уметь создавать впечатляющие истории в открытом мире.



Разработчики обещали, что BioShock 4 должна выйти на ПК и консолях нового поколения.

Художник обновил модель Элизабет из BioShock Infinite, перенеся её на Unreal Engine 4 Фото: https://www.artstation.com/artwork/68yGz5

Художник обновил модель Элизабет из BioShock Infinite, перенеся её на Unreal Engine 4 Фото: https://www.artstation.com/artwork/68yGz5

Видео загружено на канал Shun Hong Ceng