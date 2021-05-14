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Sony напомнила о бесплатной раздаче Horizon: Zero Dawn, которая заканчивается 15 мая

Sony напомнила о бесплатной раздаче Horizon: Zero Dawn, которая заканчивается 15 мая
Киберспорт / Другие игры 0

Компания Sony опубликовала пост в соцсетях с напоминанием о бесплатной раздаче полного издания Horizon: Zero Dawn для PlayStation 4 и PlayStation 5. Игру отдают в рамках инициативы Play at Home. Забрать её можно в магазине PlayStation Store.

Действие Horizon: Zero Dawn разворачивается в мире, где люди вернулись к первобытному строю из-за неизвестных событий. Их противниками являются огромные механические животные неизвестного происхождения. Главная героиня Элой находит остатки технологий сгинувшей цивилизации и должна узнать, что же произошло с людьми много лет назад.

Акция завершится 15 мая в 6:00 мск. А с 18 мая Sony начнёт раздачу внутриигровых предметов для разных сетевых проектов, включая COD: Warzone, Destruction AllStars, NBA 2K21 и Rocket League.

Sony раздаст игрокам бонусы для онлайн-игр в рамках инициативы Play At Home
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