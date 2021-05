Sony раздаст игрокам бонусы для онлайн-игр в рамках инициативы Play At Home

Sony в официальном блоге PlayStation рассказала, что получат игроки в рамках следующей раздачи Play At Home. В этот раз вместо игр компания предложит игрокам бонусы для онлайн-игр.



«На этот раз мы раздадим виртуальную валюту и внутриигровой контент для некоторых популярных игр PlayStation, включая Call of Duty: Warzone, Destruction AllStars, NBA 2K21, Rocket League и многое другое».



Акция начнётся 17 мая и завершится 6 июня. Раздача предметов для Warzone стартует на 3 дня позже, 20 мая. А до 14 мая включительно в PlayStation Store можно бесплатно забрать полное издание Horizon: Zero Dawn.



Ранее генеральный директор Sony Interactive Entertainment заявил, что компания планирует нарастить производство PlayStation 5 за лето, а также до конца 2021 года.